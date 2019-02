Il giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato in zona mista ai microfoni di Calciomercato.com dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Partita molto difficile, la Fiorentina è forte in casa. Ci hanno messo in difficoltà, abbiamo tenuto bene e peccato non aver insaccato le occasioni avute. Siamo contenti della prestazione, ci è mancato il gol da tre punti. Non siamo andati lenti, sono loro che sono venuti alti. Anche loro hanno successivamente abbassato il ritmo, questo è un campo difficile. Scudetto? Penso a quello che facciamo noi, non guardo in casa degli altri".