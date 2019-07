C'è chi vuole dare la 10 del Napoli a James Rodriguez, chi, invece, è decisamente contrario. Tra questi, il Pampa Sosa: "E' sicuramente un talento, ma non gli darei ma la numero dieci. Non è neanche l'1% di quello che era Maradona" le sue parole riportate da Goal.com. "Il calcio è cambiato molto, in uno o due anni lascerebbe il Napoli e sarebbe pessimo con la storia del club"