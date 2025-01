Napoli, Manchester United e Psg tentano Osimhen: il retroscena estivo e l’intreccio con la Juventus

Redazione Calciomercato

Osimhen é il nuovo re di Istanbul. L’ex attaccante del Napoli segna e fa impazzire i tifosi del Galatasaray che ora sognano di fare il triplete: Süper Lig, Europa League e coppa di Turchia. La squadra è forte e sta primeggiando su ogni fronte, Víctor ha già segnato 12 gol e fornito 5 assist tra tutte le competizioni. Chi lo conosce bene racconta di un ragazzo davvero felice della sua vita in Turchia e senza alcun rimpianto rispetto allo scorso mercato estivo.In Europa ci sono pochi attaccanti che possono vantare la media realizzativa di Osimhen. Ecco perché il nazionale nigeriano è sempre uno dei nomi più chiacchierati in ambito calciomercato.L’idea del club inglese, in primissima battuta, sarebbe quella di provare a trattare con il Napoli per uno sconto sulla clausola rescissoria da 75 milioni fissata la scorsa estate. Missione che si presenta complicata al limite dell’impossibile, De Laurentiis ha già dimostrato di voler vendere Osimhen solo alle proprie condizioni.

. Victor, infatti, la scorsa estate aveva atteso fino a tarda notte con i propri agenti prima di partire alla volta di Istanbul perché pretendeva che fossero esaudite due richieste precise:In tal senso il Galatasaray avrebbe approvato questa richiesta specifica chiedendo però chiaramente in cambio un risarcimento per la sua eventuale partenza prematura rispetto alla scadenza del prestito fissata a giugno 2025. In tal caso poi il Napoli dovrebbe chiudere il l'accordo stipulato con i turchi e accordarsi con l'eventuale altro club.

Il Manchester United fa sul serio per Osimhen ed è pronto a sacrificare Zirkzee che tanto piace alla Juventus.Questione di caratteristiche e opportunità. Su Víctor non si muove solo il Manchester United ma anche il, un vero e proprio ritorno di fiamma dopo la trattativa con il Napoli sfumata la scorsa estate. Due progetti diversi tentano Osimhen, il futuro è sempre più lontano dal calcio italiano.