. Il direttore sportivo del Napoli ieri ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della stagione con Luciano Spalletti e, senza mezzi termini, ha risposto a tutte le domande di mercatouno dei più grandi punti di domanda del Napoli che verrà. Ad oggi il belga non è più un calciatore azzurro ed è in vacanza, nell'attesa che qualcosa di nuovo accada.- Com'è notodieci giorni fa. Tra lo stupore e il rammarico dei tifosi, ad oggi il belga non è più un giocatore del Napoli. Eppurecome trapelato nelle ultime settimane di campionato. Prima la visita di De Laurentiis a casa di Dries, poi quella foto insieme al "Maradona" nel post partita di Napoli-Sassuolo con tanto di didascalia da parte del presidente: "Per il momento ho fatto il contratto a Ciro Romeo". Sorridenti, insieme, Mertens e De Laurentiis con il neonato, figlio del calciatore. Sembrava si trattasse quasi di un'ufficialità ma così non è stato, da quel 30 aprile sono passati settantuno giorni e non è stata messa alcuna firma.- Di trattative ce ne sono state, a partire dalla mail inviata dal gruppo di avvocati del calciatore.. Il presidente una nuova proposta l'ha presentata, ieri lo ha dichiarato ufficialmente il ds Giuntoli: "Non gestisco personalmente la trattativa. Mertens ha un rapporto straordinario con De Laurentiis, hanno parlato poco tempo fa e. Carte scoperte, dunque, con la palla che passa ufficialmente nelle mani di Mertens.- Crescono le incognite in questa situazione sempre più complicata.Cosa che di fatto oggi non c'è stata. Solo il tempo potrà dire se la sua "napoletanità" potrà prevalere su tutto. Altrimenti che futuro sarà?. Le sorprese però non finiscono mai e il presidente De Laurentiis è noto anche per questi improvvisi colpi di scena. Chissà che non possa esserci nelle prossime settimane una fumata bianca per la permanenza di colui che è il principale cannoniere della storia del Napoli, Dries Ciro Mertens.