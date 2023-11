Il Napoli si sta guardando intorno per il post Piotr Zielinski, che probabilmente non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro ha messo nel mirino il mediano 24enne di proprietà del Leicester, momentaneamente in prestito al Siviglia, Boubakary Soumaré. Il centrocampista piace al Napoli già da quest'estate, quando era finito anche nel mirino della dirigenza dell'Inter.