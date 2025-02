Napoli, offerta faraonica dall’Arabia Saudita Osimhen: la risposta e cosa cambia per il futuro

Redazione Calciomercato

Victor Osimhen e il Galatasaray, avanti insieme. L’attaccante nigeriano è molto felice della sua avventura con il club giallorosso, talmente tanto da aver rifiutato un’offerta straordinaria, dal punto di vista economico, arrivata dall’Arabia Saudita. Le indiscrezioni rilanciate dal quotidiano Cronache di Napoli trovano conferme dirette:. Per il club azzurro non c’è stato niente da fare dinanzi alla volontà del giocatore di continuare a scrivere la sua storia nel calcio europeo.

Ecco perché sta dando il 100% in ogni partita, motivato come nell’anno dello scudetto vinto con il Napoli. Victor fa la differenza,. Ama Istanbul e vuole godersela fino all’ultimo giorno possibile, per il nigeriano i soldi non sono tutto nella vita.

- Al termine di questa stagione Osimhen si siederà intorno a un tavolo con il suo agente, Roberto Calenda, e il Napoli per decidere il suo futuro. Il, fa parte delle sue preferenze ma i 75 milioni della clausola rescissoria sono fuori portata per il club turco.. Sullo sfondo Arsenal e Chelsea, protagoniste annunciate del prossimo mercato estivo e alla ricerca di un grande numero 9.