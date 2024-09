Napoli-Osimhen, 4 motivi e retroscena del sì al Galatasaray e della clausola al ribasso

Victor Osimhen non è più un calciatore del Napoli. Il centravanti nigeriano a mercato italiano finito era rimasto fuori rosa a Castel Volturno, ma in questi giorni per lui si è mosso con forza il Galatasaray arrivando a chiudere l'accordo per un'operazione in prestito secco. Ma perché Aurelio De Laurentiis ha aperto a questa cessione e com'è stato possibile incastrare tutte le clausole presenti nei contratti? Sono 4 le domande a cui proveremo a dare una risposta.



COME SI È ARRIVATI A QUESTO PUNTO? IL PRIMO RINNOVO - Per capire come si è arrivati a questa operazione si deve ritornare a fine 2023 quando Osimhen e De Laurentiis si siedono attorno a un tavolo e mettono nero su bianco un rinnovo di contratto a 11 milioni di euro annui netti come "premio" per la stagione dello scudetto, ma con la promessa che a fine stagione il centravanti avrebbe ricevuto il via libera per dire addio. In cambio il Napoli ottenne l'inserimento della clausola rescissoria da 130 milioni di euro come prezzo per la cessione.

Da quel giorno, con De Laurentiis che in Lega Calcio certificò l'intento di vendere il suo gioiello, diversi club si sono avvicinati a lui e fra questi ilpiù di tutti trovò un'intesa economica con il giocatore. Il club francese non ha però mai presentato un'offerta al club lasciando campo ain Arabia Saudita che però sono arrivate entrambe a non trovare un accordo chi con il Napoli, chi col giocatore. E allora De Laurentiis, pur di non tenere Osimhen, il giocatore più pagato della sua rosa, in tribuna, ha aperto al prestito in

Il Galatasaray non avrebbe potuto garantire un pagamento per il costo del cartellino e, quindi,La palla è per questo passata nelle mani del giocatore che, per consentire alla società azzurra di risparmiare il suo ricco ingaggioIl Napoli ha acconsentito, ma nella contro-trattativanel caso in cui, nel corso di questa sessione invernale o della prossima sessione estiva,che porti la cifra della nuova clausola rescissoria nelle casse del Napoli.

Il Napoli, in sostanza, ha aperto a questa formula in questo momento sia per togliere ad Antonio Conte un enorme problema all'interno dello spogliatoio, ma anche e soprattutto perChe sia nell'immediato (gennaio), fra un anno (estate) o ragionando perfino sull'annata successiva.