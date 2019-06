Continua per Carlo Ancelotti la tentazione Lozano, come svela il Corriere dello Sport, nell'analisi del mercato Napoli: "Per il Psv vale 50 milioni di euro. E’ ala, esterno offensivo come si dice oggi: è tante cose assieme, un avvoltoio, che si è dovuto fermare proprio sul finire della stagione, per un brutto infortunio. Il Napoli non smette di crederci, ha dato mandato a Raiola per favorire un avvicinamento tra richiesta e proposta, resta in cima ai pensieri e lui vuole una sola cosa: «La Champions». Che il Napoli può offrirgli"