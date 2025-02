Napoli, quando torna Olivera: cosa fare al fantacalcio

Getty Images

Finito il calciomercato invernale, è tempo di fare le aste di riparazione al fantacalcio. Tra acquisti e cessioni, bisogna fare attenzione anche ai calciatori infortunati, come Mathias Olivera, terzino sinistro titolare del Napoli di Antonio Conte.

L'uruguaiano è fuori dalla partita con la Juventus dello scorso 25 gennaio per una lesione distrattativa al soleo della gamba sinistra. Il suo recupero è atteso per la seconda metà di febbraio, con il chiaro obiettivo di essere al 100% per la sfida con l'Inter di inizio marzo.

Olivera è un titolare di Conte ed è destinato a saltare le prossime due o tre partite, per poi tornare regolarmente a dispoizione. Se lo avete tenetelo, se dovete acquistarlo tranquilli che, a breve, tornerà titolare.