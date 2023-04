Napoli al lavoro a Castel Volturno per l'allenamento di questa mattina. Gli azzurri si preparano per il match di venerdì in trasferta contro il Lecce. Ecco il report con le ultime sui calciatori infortunati:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico. Di seguito, coloro che non hanno giocato il match di domenica sono stati impegnati in una partitina a campo ridotto a fine sessione. Bereszynski ha svolto l'intera seduta in gruppo. Olivera terapie e lavoro in piscina. Terapie per Osimhen.