Domani alle 15 il Napoli tornerà in campo per affrontare il Crotone in vista della 29ª giornata di Serie A. Questo il report dell’ultimo allenamento degli azzurri prima della gara che si è svolto oggi pomeriggio:



La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Demme ha svolto differenziato in campo e di seguito in piscina. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.