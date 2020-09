Il nuovo acquisto del Napoli, Amir Rrahmani, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:- "Stiamo lavorando con grande impegno per iniziare benissimo la stagione. A Castel di Sangro siamo stati benissimo e ci siamo allenati in maniera intensa. Ora però si entra nella fase più importante. Nel calcio non c'è ieri, esiste solo oggi e domani. Dobbiamo proseguire con questa intensità e fare una buona prestazione in queste due amichevoli che ci aspettano e poi prepararci al match di Parma per la prima giornata di campionato".- "La mia posizione naturale è quella in una difesa a tre, però siamo dei professionisti e quindi posso adattarmi a qualsiasi soluzione voglia adottare il mister. Con Gattuso al momento sto giocando in una linea di 4 difensori e mi trovo benissimo. Gattuso è molto attento anche agli uno contro uno. Difendiamo a zona e quindi bisogna anche fronteggiare l'avversario che in quel momento ti affronta cercando di essere pronti al confronto individuale.- "Ci ha fatto una grande impressione, sicuramente può fare cose importanti. Ma in attacco abbiamo davvero tanti calciatori di qualità. Credo che la squadra sia competitiva e sono certo che lavorando tanto troveremo il giusto equilibrio in campo".- "Sicuramente entrare in zona Champions. È il posto che questa Società e questa città meritano. Speriamo di riuscirci, però adesso c'è tanto tempo e dobbiamo farci trovare pronti sin da questo inizio di campionato e poi crescere gara dopo gara".Lo stesso ex difensore del Verona ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni di SKY Sport.- "Sono due settimane che mi alleno con la squadra. Conosco i giocatori anche perché ho giocato contro di loro. Hanno tanta qualità con e senza pallone. Questa è una squadra forte".- "È un altro sistema di gioco, movimenti diversi. Ho già giocato a 4 in passato, ora mi serve un po' di tempo per adattarmi di nuovo a questa linea difensiva".- "È un grande uomo. Me l'avevano già detto i miei amici che avevano lavorato con lui e io adesso penso lo stesso".- "Senza loro non ha senso, è un altro sport. A nessuno piace giocare senza tifosi. Speriamo che ad ottobre potremo giocare nuovamente con i tifosi perché qui rappresentano il dodicesimo uomo in campo".- "Lo trovo veloce, pericoloso perché è un attaccante vero. Mi ha impressionato fin da subito anche Demme, anche se tutti sono forti".- "Una squadra come il Napoli deve avere tanti calciatori sullo stesso livello. Questo perché giocheremo in Europa League, campionato e Coppa Italia e ci saranno infortuni, eventuali problemi. C'è posto per tutti".- "Ho sempre detto che il difensore ideale è Vermaelen, anche se molti hanno riso di questa cosa. In campo è un vero leader, per me è il numero uno".