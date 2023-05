L’indizio, passato quasi inosservato, era arrivato dal presidente delal termine della gara vinta contro la Fiorentina: “Stiamo cercando giocatori giapponesi, coreani e americani”. Preso dall’entusiasmo, il patron azzurro sì è sbilanciato su una strategia che il club sta portando avanti da qualche settimana con l’obiettivo di portare alla corte di Spalletti, un mese fa, ha annunciato che il giocatore lascerà il club a parametro zero la prossima estate.è un giocatore polivalente con caratteristiche adatte al gioco di Spalletti. E proprio dal tecnico toscano è arrivato l’ok a procedere. I contatti tra le parti vanno avanti in maniera spedita anche se non c’è ancora un accordo su ingaggio, commissioni agli agenti e diritti d’immagine. Si continua però a trattare con fiducia.dopo Kim, in azzurro: piace moltoclasse 2001. Si tratta di un esterno offensivo che tanto bene sta facendo con la maglia del Maiorca. Il Napoli non si ferma allo scudetto appena vinto e guarda in Oriente per diventare ancora più forte.