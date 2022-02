La capolista nerazzurra si trova un solo punto più avanti rispetto alla squadra guidata da Luciano Spalletti. Un punto, sì, ma anche una partita in meno. Questo non cambia la sostanza: se il Napoli domani batterà l'Inter si ritroverà primo in classifica, due mesi dopo l'ultima volta, prima dei tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. L'occasione è ghiotta, tutti in casa partenopea sanno che non bisognerà fallire un appuntamento così importante, vorrebbe dire continuare a credere in un sogno.- In campo Spalletti e i suoi ragazzi hanno fatto vedere cose interessanti, infatti l'avvio di 2022 ha portato quattro vittorie e un pareggio (contro la Juventus). Si è giocata la temutissima Coppa d'Africa che ha portato via Anguissa, Koulibaly e Ounas. Ma è passata quasi inosservata in quanto a "danni". Già, perché il Napoli ne è uscito a testa altissima, lì dietro Juan Jesus si è dimostrato un titolare aggiunto e in mediana è stato trovato un Lobotka letteralmente rinato. Tant'è che quest'ultimo presumibilmente sarà titolare anche domani contro l'Inter, nonostante i primi quattro mesi pazzeschi di Anguissa.- Il Napoli chiama, i tifosi rispondono. A gran voce. In vista del prestigioso matchQuattro giorni fa è iniziata la vendita libera dei biglietti per la sfida di domani. Il sito di TicketOne è andato in tilt, code d'attesa online di un'ora e mezza, file lunghissime presso i rivenditori e anche qui ore di attesa.. Per vincere sfide così prestigiose, d'altronde, è necessario il dodicesimo uomo in campo. Ci saranno i gruppi organizzati della Curva A, mancheranno quelli della Curva B. In attesa di ritornare quantomeno al 75% di capienza e poi al definitivo 100% per rivedere i 50 mila del Maradona.- Nel frattempopotrebbero bastare per infiammare le accelerazioni di Osimhen, per riuscire nel gran colpo del sorpasso all'Inter. Eppurecome se si fosse tornati alla stagione passata, quando dagli spalti si riuscivano a sentire chiaramente le voci dei giocatori in campo.Anche con la capienza ridotta a 5000 spettatori non c'è stato il tutto esaurito dei biglietti. Uno dei fattori influenti era sicuramente il prezzo dei ticket. Contro l'Inter c'è stato un chiaro passo in avanti nei confronti dei tifosi (curve superiori a 20€, curve inferiori a 20€).l'appuntamento contro l'Inter rappresenta una chance veramente importante. Napoli ha voglia di sognare,