Napoli, si raffredda la pista Hermoso! E Manna fissa le condizioni...

Difensore cercasi in casa Napoli. C'è la volontà di risolvere i grossi problemi che si sono venuti a creare nell'ultima stagione, ovvero un reparto arretrato che ha fatto acqua da tutte le parti. Dunque, la squadra mercato, il ds Manna, Conte e il presidente De Laurentiis sono al lavoro per rinforzare il prima possibile la rosa. In arrivo Rafa Marín dal Real Madrid ( QUI I DETTAGLI ), ma non sarà l'unico colpo perché il nuovo tecnico è alla ricerca anche di esperienza. È Mario Hermoso uno dei nomi in cima alla lista azzurra ormai da qualche settimana, che si svincolerà dall'Atletico Madrid tra qualche giorno dopo la scadenza del contratto.

- Oggi il Corriere dello Sport racconta dello stato della trattativa per quanto riguarda il possibile approdo in azzurro di Hermoso. I presupposti non sono dei migliori perchée la storia è finita in frigo, non ancora in freezer. Quindi nulla di congelato, per il momento, con