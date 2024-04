Napoli, Traoré sostituito da subentrato: ecco perché

Diciotto minuti in tutto. Tanto è durata per Hamed Traoré la sfida tra Napoli e Roma. Il centrocampista azzurro, che inizialmente era stato portato in panchina da Calzona, ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa, ma non è riuscito a terminare la sfida del Maradona perché il tecnico del Napoli ha deciso poi di sostituirlo, facendo entrare Ostigard.



INGRESSO E CAMBIO - Traoré è subentrato al 70’, in sostituzione di Cajuste, quando il risultato era sull’1-1. Il centrocampista azzurro è stato richiamato in panchina all’88’, dando spazio a Ostigard. Una volta richiamato dalla panchina, Traoré è uscito direttamente dal campo facendo tutto il giro da dietro la porta. Una sostituzione non figlia di un infortunio, bensì di una scelta tattica. Calzona ha deciso di aggiungere centimetri alla sua difesa nel momento più delicato della gara ma, proprio in occasione dello stesso corner, la Roma ha pareggiato con Abraham. Traoré, al momento del cambio, è parso visibilmente contrariato, prima di chiedere spiegazioni a Calzona.