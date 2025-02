Napoli-Udinese, le pagelle di CM: perla Ekkelenkamp, Lukaku è invisibile. Mazzocchi horror, qualità Thauvin

Getty Images

risponde bene a Thauvin dopo appena due minuti di gioco, poi salva alla grande su Ekkelenkamp, anche se è corresponsabile del misunderstanding che porta al gol dell'ex Ajax. Si rifà su Lovric.tarantolato dai primissimi minuti, spinge con grande lena, anche perché per una volta ha la licenza di farlo. Poi pian piano si esaurisce.controlla i pericoli senza troppi grattacapi, meno preciso del solitnelle uscite.si fa prima beffare da Lucca, sul quale poi compie un gran recupero, poi non si capisce con Meret nell'azione del gol friulano

ci mette grande voglia ed energia, anche se la qualità delle sue giocate non è propriamente eccelsa ed è suo malgrado protagonista della scelta senza senso di rinviare il pallone per non concedere una rimessa laterale, che porta al gol di Ekkelenkamp, dopo la quale va in totale confusione.rischia grosso quando su azione d'angolo per poco serve Kristensen, poi sfiora il gol ma non è di certo la sua serata più brillante, tant'è che Conte lo cambia. (dal 70subentra ma nessuno se ne accorge)meno preciso e incisivo del solito (dall'81sv)

: l'inserimento è il suo mestiere, di testa e di piede. Prima si divora un gol praticamente fatto, poi con una zuccata punisce Sava e firma la sesta rete di un campionato finora da top, poi sfiora il bis. E' l'uomo più pericoloso del Napoli.scalda subito le mani a Sava con un bel mancino, poi sfiora il vantaggio sulla grande intuizione di Neres e serve il corner sul quale McTominay sblocca la partita. (dal 70'entra male, lento e confusionario)nel primo tempo si vede poco, eccezion fatta per un paio di sponde, nel secondo fa se possibile ancora meno, annullato da Solet. Si sveglia solo poco prima di uscire con una conclusione pericolosa, ma è il suo unico sussulto, Conte lo toglie senza rimpianti. (dal 70'si adegua a quanto fatto da Lukaku)

: crea l'occasione più importante del primo tempo, fallita da Politano, poi lentamente si spegne. (dall'87'sv)All.il suo Napoli non pare lo stesso, visto che spesso è sfilacciato e deve rincorrere le ripartenze friulane. L'assenza di Spinazzola gli complica i piani, ma dal match che poteva portare al +6 sull'Inter era lecito attendersi di più.abile nel vanificare gli squilli di McTominay e Politano.preso quasi sempre in mezzo da Neres e Mazzocchi, nel primo tempo non ci capisce quasi nientesfiora il gol di testa, appare sempre sicuro di quello che fa.

inizialmentepoco reattivo nelle coperture, si riprende con il passare dei minuti e poi sale in cattedra, dominando Lukaku. Poi lascia il campo per un infortunio (dall'81'grande corsa e dinamismo, difficile da saltare.i pericoli per la porta friulana nel primo tempo cominciano quasi sempre dalla sua zona, poi però acquista fiducia e si applica con grande fisicità, con alcuni pregevoli inserimenti (dall'81'sv)si vede poco ma si fa sentire, con un lavoro di grande quantità in mezzo al campo.

intenso e di sostanza, si lascia andare anche a qualche sortita. (dal 71'entra per dare equilibrio)con una frustata mancina fa capire subito a Meret e al Maradona di essere carico, poi serve due palle d'oro, la prima a Lucca dopo un dribbling dei suoi, e la seconda a premiare il taglio di Ekkelenkamp che quasi segna.guastatore d'inserimento, sfiora la rete al 16' e poi trova la seconda rete stagionale con uno splendido destro tagliato che non lascia scampo a Meret. (dall'86'sv): vicino al gol con la prima zampata del match, fa vedere di essere anche veloce oltre che bravo nel gioco aereo

All.la sua Udinese si presenta con grande personalità al Maradona, al cospetto della prima della classe a cui tiene testa, facendosi addirittura preferire.