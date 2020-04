Da questo osservatorio, ho già scritto come De Laurentiis sia, dal mio personalissimo punto di vista, dalla parte giusta della storia.Bisogna tornare a giocare, bisogna farlo anche nel più breve tempo possibile, ovviamente avendo come unica stella polare quella della sicurezza degli atleti e di tutti coloro i quali prendono parte all'evento sportivo, con la consapevolezza che con il pubblico si potrà giocare solo nella prossima stagione.Trovo, invece, intollerabile come un presidente, come Cellino, rilasci queste dichiarazioni alla Gazzetta: «Il solito casino, tanto a molti della salute non frega nulla, pensano solo ai propri interessi. Se ci costringono sono disposto a non schierare la squadra e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più».. Cellino, ad oggi, guida uno schieramento di patron che hanno molto da perdere: ed a pensar male ci vuole un attimo, anche perché qui santi non ce ne sono.Ma, l'ipotesi di partire il 20 maggio è quella che piace di più, anche guardando al mantenimento di un iter che consentirebbe di preservare quel che resta della regolarità di un campionato, con buona pace di Cellino. Inoltre, in questo modo, anche i valori di mercato, disputando campionato, Champions e Coppa Italia potrebbero esser preservati. Nella battaglia dialettica che nelle prossime ore si continuerà a sviluppare in Lega, ci sarà ben poco di sensibile. Ma, chi vuol continuare a giocare, così come vuol far ripartire ogni segmento del paese, sta facendo la cosa giusta.