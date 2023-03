Separazione in atto tra #Pimenta e #Raiola, ognuno camminerà per la sua strada. Enzo andrà avanti da solo, proseguendo il lavoro che è stato di Mino. Il suo gruppo si chiamerà #teamraiola, con lui rimarranno campioni come #Donnarumma e #Ibra. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) November 29, 2022

Non è un fulmine a ciel sereno, almeno non per Calciomercato.com, che aveva ricevuto qualche conferma già alla fine del mese di novembre 2022:, mossa che è diventata effettiva da dicembre: "Molto comprensibile, accettabile", ha commentato l'avvocatessa brasiliana. Enzo ha dunque messo su ilcomposto al momento da 33 giocatori, alcuni già gestiti da Mino, altri comepassati con Enzo negli ultimi mesi.(c'è anche il fratello Antonio)e Zlatansono i due giocatori più famosi del team: il portiere del Psg è il più costoso, mentre Ibra non ha più il valore che aveva un tempo ma rimane un'industria che cammina grazie alla sua carriera e alla sua immagine. Rimanendo all'interno del campionato italiano, ecco il già citato Ismaeldel Milan, Andreadel Sassuolo,della Lazio,della Fiorentina,dell'Udinese edel Monza. Ci sono anche i giovanidel Milan, seconda punta, edella Roma, centravanti. Senza dimenticare Mario, attualmente al Sion in Svizzera, e Federico, finito all'Apoel Nicosia.Tra gli altri calciatori che fanno parte del Team Raiola, meritano una menzione l'ala del Montpelliere alcuni giocatori di Serie B che hanno calcato i campi di A:del Pisa,del Cagliari, Robertodel Frosinone,del Benevento,del Modena.Rafaela mantiene gli altri giocatori che Mino Raiola ha portato al successo, più la nouvelle vague: sotto la sua procura ci sono ben 53 atleti, tra i quali spicca ovviamente, ma si possono elencare, Gravenberch, Mazraoui, De Ligt,, Malen, Xavi Simmons.