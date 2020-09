. Uno splendido risultato che mancava dalla stagione 2013/2014,, a Miami. Di cose ne sono cambiate parecchie: tanti giocatori hanno vestito la casacca degli Heat ma senza riuscire a replicare quelle grandi vittorie., uno che in NBA ha scritto diverse pagine di storia. Gran parte del merito di questa fantastica stagione è da attribuire a questi due personaggi, ma non solo.. Le medie dell’anno scorso recitavano 9 punti scarsi e poco più di 7 rimbalzi per partita. Adesso si è passati a 16.2 punti e 10.5 rimbalzi di media, cui si aggiungono anche 5 assist, un dato non indifferente per un giocatore che nasce come centro e che non fa del passaggio la sua arma principale. Adebayo invece, oltre ad un atletismo fuori dal comune e una grande forza fisica, garantisce anche tanta qualità con la palla in mano. Ed è anche uno dei perni della grande difesa di Miami, grazie alla sua eccellente mobilità. Insomma, senza questo Adebayo non esisterebbero nemmeno questi Heat.