Intervistato da Sky Sports, Eddie Howe, allenatore del club, ha parlato di Sandro Tonali e del suo impatto sulla Premier. Il giocatore, ex Milan, ha segnato contro l'Aston Villa alla prima in Premier League: "Seguo Sandro da tanto tempo. Il mio interesse è aumentato quando il Milan ha vinto il campionato. Nell'ultima stagione è stato determinante nel cammino fino alla semifinale di Champions League. Penso che la sua età, le sue abilità tecniche, il suo atteggiamento e le sue doti atletiche siano notevoli. E credo che tutte queste qualità insieme creino la base per un ottimo adattamento in Premier. Si sta adattando perfettamente, sono contentissimo di lavorare con lui".