Il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha commentato così l'infortunio di Marco Carnesecchi, lanciando anche un consiglio alla Lazio che è in trattativa con l'Atalanta: "Non so le tempistiche effettive per la completa guarigione, ma ci sentiamo spesso e abbiamo un rapporto che va oltre il campo - ha detto a TeleRadioStereo - E' un giocatore di qualità e personalità; fidatevi, Marco diventerà un portiere di altissimo livello".