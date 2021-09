La Commissione Disciplinare della Ligue 1 ha preso una decisione in merito ai fatti di Nizza-Marsiglia, derby della Costa d'Azzurro disputato lo scorso 22 agosto e interrotto al 74esimo minuto dopo l'irruzione in campo dei sostenitori di casa successivamente a un lancio di oggetti a cui aveva replicato il marsigliese Payet, che aveva ributtato in curva una bottiglietta di plastica. La partita andrà ridisputata, in campo e a porte chiuse, col Nizza che riceve pure due punti di penalità in classifica (uno con la condizionale) e dovrà disputare tre partite senza tifosi (una già scontata contro il Bordeaux).



Per quanto riguarda alcuni dei protagonisti della rissa verificatasi tra i componenti delle due squadre sul terreno di gioco, il difensore dell'OM Alvaro Gonzalez viene fermato per due turni, mentre Payet ne salterà uno. Decisamente molto più pesante la punizione inflitta all'assistente dell'allenatore Jorge Sampaoli, il preparatore atletico Pablo Fernandez, squalificato fino al prossimo 30 giugno 2022 per aver colpito con un pugno un sostenitore del Nizza.