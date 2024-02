Nuovo stadio Inter: obiettivo prima partita nel 2028/29. Ma Zhang deve dare una risposta sul 'nuovo' San Siro

Redazione CM

I prossimi mesi saranno determinati per il nuovo stadio dell'Inter. La finalista dell'ultima Champions League continua ad avere meno della metà dei ricavi da stadio rispetto a quelli dei top club europei, motivo per il quale è necessario fare un passo avanti, passare dalla parole ai fatti. Come riporta Il Sole 24 Ore il focus resta sull’area di Rozzano. Approvata dal Comune la variante al Pgt si sta per concludere l’analisi sul tema viabilità, per risolvere eventuali criticità (non ci sarà problema, se servirà, a ottenere dalla famiglia Cabassi una proroga sull’esclusiva dei terreni che scade ad aprile 2024).



NUOVA CASA IN CINQUE ANNI - L’idea è quella di giungere all’autorizzazione finale entro 18 mesi, costruire in 3 anni ed essere pronti a giocare nella stagione 2028/29. Con lo studio Popolous si stanno studiando i dettagli del master plan per un impianto da 70mila posti. Mentre si sta valutando quali strutture inserire in un distretto che tra edifici del club, museo e store, andrà reso sempre fruibile.



LA DECISIONE SUL MEAZZA - In seconda fila resta il restyling di San Siro, per il quale è tornato a parlare il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il numero di Palazzo Marino nei prossimi giorni vedrà Inter e Milan per approfondire il progetto di ristrutturazione: "Ci stiamo sentendo e i rapporti sono molto buoni. A questo punto sta alle società manifestare interesse o perlomeno studiare il dossier San Siro essendoci un vincolo che è quello se i lavori si possono fare senza chiudere lo stadio. Capisco anch’io che se non è così per loro è molto difficile ma se invece si possono fare può diventare più attraente anche per loro l’ipotesi". Inter e Milan sono chiamati a dare una risposta definitiva su San Siro: dentro o fuori.



IL PROGETTO - Presentato mercoledì davanti a una commissione comunale, il progetto è basato sulla trasformazione dello spazio tra primo e secondo anello in una grande area di sky-box dedicata ai posti più remunerativi indispensabili per incrementare i ricavi commerciali. All'esterno dell'impianto è prevista la creazione di un nuovo parco pubblico, di una cittadella dello sport, di due torri per i club per sede e uffici, di una piazza dei tifosi, degli store di Milan e Inter e di uno spazio commerciale.