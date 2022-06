A differenza di quanto si potesse pensare solo due settimane fa, Alvaro Odriozola ha ancora qualche possibilità di tornare a vestire la maglia della Fiorentina. Le cifre per l’acquisto sono eccessive per le casse viola, il Real Madrid valuta infatti il suo cartellino circa 20 milioni di euro: esse sommate allo stipendio, circa 4 milioni, avevano inizialmente raffreddato la trattativa per una permanenza. La Fiorentina nel frattempo ha iniziato a sondare vari profili per sostituirlo, Celik su tutti, ma la dirigenza gigliata non ha mai mollato un minuto l’entourage del giocatore tanto che nelle ultime ore si sarebbe riacceso un lume di speranza.



LE CONDIZIONI - Le difficolta a rintracciare un sostituto adeguato, che sia in linea con i parametri economici del club, ha portato i viola a continuare i contatti con il Real Madrid. Il club iberico, che comunque non vede in Odriozola un elemento indispensabile per la prossima stagione, è pronto a reiterare l’operazione fatta la scorsa estate. I Blancos infatti sarebbero più che aperti a trattare, ovviamente lasciando la precedenza alla Fiorentina, per l’ennesimo prestito stagionale: l’unica differenza questa volta è che lo stipendio sarà totalmente a carico del nuovo club. La Fiorentina ci pensa.