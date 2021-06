Okan Buruk, ex esterno dell'Inter, parla della scelta di Hakan Calhanoglu di lasciare il Milan per vestire i nerazzurri a FcInterNews: " È un giocatore di qualità, con una tecnica importante. Calcia benissimo ed è un bravo ragazzo. Per l’Inter sarà un calciatore molto importante. Aiuterà molto la squadra. Sono molto felice che abbia firmato per i nerazzurri. Dal Milan all'Inter? Abbiamo visto che l’Inter dell’ultimo anno era fortissima. E per me è stata sfortunata in Europa. Nella prossima annata sono sicuro che oltre all’obiettivo Scudetto, si potrà fare benissimo anche in Champions League, magari anche vincerla. Çalhanoğlu adesso giocherà con calciatori più forti rispetto a quelli del Milan. Verrà inserito in un modulo diverso, ma lui può ricoprire tanti ruoli in campo".



SCELTA SPORTIVA? - "Sicuramente. Lui era libero, se avesse messo davanti i soldi sarebbe andato da altre parti. Hakan ha scelto l’Inter per competere in Champions e per vincere lo Scudetto. I nerazzurri sono più forti del Milan: hanno la rosa migliore d’Italia. Çalhanoğlu ha basato la propria scelta sulla carriera, non sullo stipendio percepito. Le assicuro che non è una persona venale, ama il calcio e il suo lavoro".