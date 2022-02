Con la medaglia d'argento nei 1500 metri dello short track ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, Arianna Fontana ha superato il record della fondista Stefania Belmondo che aveva raggiunto le 10 medaglie. Per la campionessa valtellinese è il terzo podio in questi giochi invernali, dopo l'oro nei 500 metri e l'argento nella staffetta mista. Un vero e proprio riscatto dopo la caduta nei 1000 metri. In questa edizione di giochi, Arianna è l'atleta azzurra più premiata in questa edizione e, con questa medaglia, ha raggiunto l'undicesimo podio olimpico della sua carriera, uno in più dell'ex atleta azzurra Belmondo.



QUESTIONE DI MILLESIMI - Seconda per millesimi: l'atleta ha preceduto al fotofinish l'olandese Suzanne Schulting e ha lottato fino all'ultimo per strappare l'oro alla coreana Choi Minjeong, che tra l'altro ha stabilito il record olimpico.