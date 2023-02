Sappiamo l'ambiente che troviamo, dobbiamo dare tutto dal 1' per non avere sorprese. L'importante è restare concentrati, la competizione in gruppo è fondamentale, fa aumentare il livello. Così il terzino dei partenopei Mathias Olivera, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sulla sfida con lo Spezia al via tra poco al Picco.