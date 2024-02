Open Var - Il dialogo var-arbitro sul gol di Thuram in Roma-Inter. Rocchi: 'Giusto convalidare, non influisce'

Nel corso di Open Var su Dazn Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha commentato e fatto sentire i dialoghi arbitro-var del caso più eclatante della giornata 24 ovvero il gol convalidato in Roma-Inter di Acerbi nonostante la posizione di fuorigioco di Marcus Thuram a contatto con Rui Patricio.



ECCO IL DIALOGO VAR ARBITRO

Var: "Proprio va oltre. Da qua ok, a questo punto la GLT. Retroporta per vedere se Thuram è a contatto col portiere. Andiamo a verificare il fuorigioco, il percepito del campo è zero. Il pallone va dalla parte opposta di Thuram. Te la faccio rivedere per la posizione è di fuorigioco geografico a contatto col portiere".



Arbitro Guida: "Mandamelo in dinamica, da qui non ha un grosso impatto onestamente".



Var: "Al momento del colpo di testa c'è un contatto fisico, ma valuta tu"



Arbitro Guida: "Per me è gol".



IL COMMENTO DI ROCCHI

"Quando ho guardato la partita, ho sperato che l'arbitro no venisse chiamato il var alla review. Non lo considero un errore del var, sia chiaro. Guida poi è un arbitro molto esperto e ha convalidato il gol. Se il pallone avesse superato il portiere dalla parte in cui sta andando avremmo annullato. Il gol è regolare anche se è una situazione molto limite, ma l'on field review non è un errore".