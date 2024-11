Open Var: perché Thorsby-Mina in Genoa-Cagliari è rigore e l'autogiocata di Toloi in Parma-Atalanta no

Getty Images

Nuova giornata di Serie A e nuovo appuntamento per Open Var la trasmissione di Dazn in cui gli arbitri spiegano le decisione prese in campo e in cui fanno ascoltare i dialoghi arbitro-var senza filtri.Il var: "C'è un possibile fallo da rigore per fallo di mano di Thorsby. Controllo l'App. L'attaccante la prende, ti consiglio l'on field review per fallo di mano". L'arbitro: "Ok perfetto, calcio di rigore".In studio l'analisi di Tonolini conferma: "Bravo il var Marini e l'avar Nasca a suggerire l'on field review". I parametri vengono dati per cercare di restringere il range di soggettività, questo braccio è troppo alto.

Toloi rinvia di piede e si colpisce il braccio e già in campo l'arbitro Manganiello vede e certifica l'auto-giocata. Il check conferma all'istante e completa il check in tempo zero: "autogiocata non è punibile".L'autogiocata è definita da regolamento: se prima colpisci una parte del corpo regolare in un'azione e poi colpisci il braccio non è mai punibile.