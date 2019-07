C'è una Juve che è di troppo, non solo perché il club bianconero ha progetti e vedute differenti rispetto alle aspettative di alcuni dei suoi tesserati, ma anche e soprattutto a livello numerico per la compilazione delle liste per poter prendere parte a Campionato e Champions League. Sì perchè seguendo le norme FIGC e UEFA, dei 27 giocatori a disposizione di Maurizio Sarri in 4 per la Champions e 1 per il campionato, non potranno essere mai utilizzati.Un numero destinato a salire con l'acquisto di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è a un passo dall'essere il prossimo colpo di mercato del ds Fabio Paratici a cui però, una volta chiusa l'operazione con l'Ajax, spetterà un compito tanto importante quanto gravoso: inziare a vendere. Sì perché ad oggi in uscita il club bianconero ha completato soltanto una cessione, quella di Spinazzola alla Roma, che però ha portato in cambio Luca Pellegrini.Il caso più eclatante è ovviamente quello di. Il centravanti argentino è sul mercato anche a mezzo stampa, ma sta continuando a rifiutare le proposte che arrivano per lui, compresa quella della Roma che vorrebbe fare di lui il proprio centravanti titolare. A lui si aggiungerà quasi sicuramente, ancora in bilico fra Barcellona e Manchester City, ma sicuro partente. A centrocampo con l'arrivo di Rabiot e Ramsey c'è abbondanza e, a maggior ragione se i bianconeri tenteranno il colpo Pogba, almeno uno fradovrà giocoforza dire addio. Infine ci sono i casiper l'attacco (uno è di troppo, ma le operazioni sono complicate) e quello relativo aper la porta (chiuso dal ritorno di Buffon).Capitolo a parte lo meritano. Il primo ha avuto offerte importanti dalla Cina (anche accettate dalla Juventus) e ha altre richieste sul tavolo. Sarri tuttavia lo vuole trattenere per rivalutarlo nel ruolo di terzino che rimarrà scoperto con l'addio di Cancelo. Il centrale italiano, invece, per la Juve non è sul mercato, ma con l'arrivo di De Ligt non sarà più titolare indiscusso. Per questo Bonucci ascolta offerte e una potrebbe arrivare dal PSG che lo segue da tempo e sta cercando un rinforzo in difesa. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com