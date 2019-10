È lì, sornione. Da quando è rientrato alla base, Gonzalo Higuain ha fatto esattamente quello che sperava di poter fare. Fase uno: restare alla Juve. Una missione compiuta non senza qualche tensione con la dirigenza bianconera, perché nei piani originari (e di vecchia data) di Fabio Paratici c'era la cessione del Pipita, solo che la volontà del centravanti argentino unita ad un mercato che ha visto di fatto unicamente la Roma farsi sotto ha reso questo trasferimento impossibile. Rimasto alla corte di Maurizio Sarri, ha avuto poi la possibilità di giocarsi le sue chances. E qui si arriva alla fase due: sapendo cosa chiede il calcio del Comandante, Higuain è riuscito a partire in vantaggio rispetto ai compagni di reparto, facendo fruttare anche la precedente esperienza al fianco di Crisitano Ronaldo. Lavorando duramente in allenamento, facendosi trovare sempre pronto ha prima conquistato un posto da titolare, poi se lo è tenuto stretto a suon di prestazioni convincenti.



TITOLARE – Così si passa alla fase tre, quella che vede Higuain titolare inamovibile almeno per ora. La standing ovation dello Stadium è un premio anche superiore a quello dei gol fin qui segnati, la fiducia di Sarri è totale e riconquistata per meriti. Ripagata non solo dalle reti, né dagli assist, ma da un'attitudine figlia della sola voglia di tornare a sentirsi un giocatore di primo piano. Con una novità: forse Higuain non è più un numero uno, anche a Brescia si è visto. Ma è pronto per essere il miglior numero due possibile, anche più di Paulo Dybala in questo momento. La Joya cresce a vista d'occhio, sta sempre meglio, è destinato a ritagliarsi un ruolo importante. Ma adesso Higuain è la spalla migliore per CR7, è in una condizione psico-fisica che lo rende forse irrinunciabile quando conta. Ecco perché era titolare con il Napoli e con l'Atletico, con il Bayer e poi lo sarà domenica con l'lnter. Adesso è così. Adesso Higuain si è ripreso la Juve, quella stessa Juve che non lo voleva più.