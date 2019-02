Alberto Brignoli, portiere del Palermo, esalta George Puscas, autore di due gol contro il Perugia, ai microfoni di DAZN: "Se sapevo che il pallone del rigore sarebbe andato là? In teoria sì, ma è sempre un po’ preparazione e un po’ intuito. E poi la vittoria non è solo merito mio. Il merito è gran parte di Puscas per i due gol: se non segni le partite finiscono 0-0. Lui veniva da un momento particolare, sono contento per lui"