L'allenatore portoghese del Palmeiras Abel Ferreira, fresco vincitore con il club carioca della Copa Libertadores, sogna il ritorno in Europa su una panchina di prima fascia. Secondo quanto riportato da UOL Esporte il tecnico, in passato sondato anche dalla Fiorentina, avrebbe detto di no alla Dinamo Kiev in quanto in attesa di una chiamata da un club di maggio rango.