Paratici-Allegri, cena con il Milan sullo sfondo: la situazione

Stop. Rewind. Restart. Tre bottoni per ripartire da zero in casa Milan, dove. Con ogni probabilità l'allenatore portoghese non verrà confermato sulla panchina rossonera, la società è già in cerca di un nuovo tecnico per il 2025/26 e l'altro ruolo scoperto sul quale si sta lavorando è quello del direttore sportivo.- Tre nomi per trovare il ds:: il futuro rossonero potrebbe ripartire da uno di loro tre, la prima mossa sarebbe la scelta del nuovo allenatore. In quest'ottica,: il menù della serata è stato la risoluzione di alcune incomprensioni passate, a oggi tra i due c'è una buona sintonia e tra gli argomenti potrebbe esserci stato anche il Milan del futuro. Nelle scorse settimane Paratici ha già avuto un paio di incontri con Ibrahimovic e Cardinale, non si è ancora visto con Furlani ma da parte dell'ex dirigente della Juventus c'è apertura massima a trasferirsi al Milan.

- E' un dirigente abituato a lavorare sotto pressione in un top club, nella sua esperienza in bianconero ha affiancato Marotta e il bilancio è più che positivo: hanno messo dentro giovani diventati talenti, risultati positivi sia in campo che sui bilanci.; questo è l'aspetto che frena ancora i rossoneri che intanto valutano anche gli altri profili, nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti.

- Max Allegri arriva al Milan dopo un esonero a Cagliari:. Nel 2012 viene superato da Conte, con il Milan che arriva secondo proprio dietro alla sua Juventus. L'estate successiva è quella del ridimensionato con le cessioni di Nesta, Gattuso, Ibrahimovic e Thiago Silva per esigenze di bilancio, la stagione parte con il freno a mano ma a maggio Allegri conquista il terzo posto.: Allegri viene esonerato a gennaio, ma prima di lasciare la guida della squadra rossonera conquista la 100a vittoria in Serie A vincendo a San Siro nel giorno della Befana. La scelta della società di cambiare allenatore, invece, è arrivata dopo il 3-4 contro il Sassuolo.

