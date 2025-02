GETTY

si affrontano al Tardini per la 26esima giornata di. In palio ci sono punti importanti: per gli ospiti, guidati da, servono punti per la lotta per la zona Europa League/Champions League; per padroni di casa, che vedono il debutto in panchina del nuovo allenatore,, occorrono punti per la lotta per la salvezza.Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All. ChivuRavaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Cambiaghi, Pobega, Ndoye; Castro. All. Italiano

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Parma-Bologna in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Abissotesto