L'Atalanta torna sulle tracce di Malinovskyi, trequartista ucraino in forza al club belga del Genk e trattato anche dalla Sampdoria. Sondaggio del Parma (già sulle tracce di Kulusevski) per il prestito di Barrow, ci pensa pure il Salisburgo. Berisha è a un passo dalla Spal (domani le visite mediche), in difesa Roma su Mancini, si segue Biraschi del Genoa. Si lavora per il rinnovo di Castagne (dall’entourage filtra un cauto ottimismo), mentre lo Schalke non molla Gosens (valutato 10 milioni). Due giovani del 2001 in arrivo: sono il camerunense Ngock Jonathan e il jolly Riccardo Burgio dell’Inter. Infine, il sogno di Calì: addio Montespaccato (Eccellenza), biennale con la Dea. Per la punta 22enne possibile prestito al Catanzaro (in C).



Il Parma è pronto ad acquistare il portiere Sepe a titolo definitivo dal Napoli e a rinnovare il prestito del centrocampista Grassi. Sotto osservazione le situazioni di Inglese (interessa anche a Bologna e Sassuolo) e Ounas, richiesti dalla Fiorentina, da dove è in arrivo il terzino francese Laurini favorito su Mattiello (Atalanta) per formare un tandem sulla fascia destra con il giovane connazionale Karamoh dell'Inter. Il sogno per l'attacco è sempre Balotelli, cercato anche dal Brescia (le piste alternative portano a Paloschi della Spal o a Cerri del Cagliari, in pressing sul portiere Rui Silva del Granada), sempre più vicino a Giaccherini del Chievo e Padoin (svincolato dal Cagliari). Per la difesa gli obiettivi sono Magnani (Sassuolo, piace anche al Lecce insieme a Silvestre dell'Empoli) e Abdennour (Marsiglia).



La Fiorentina per ora non vende il centrocampista Benassi, ma i rossoblù sono intenzionati a tornare alla carica per regalarlo ad Andreazzoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la fascia si attende Barreca (Monaco) per la firma. La Samp invece tratta la cessione del centrale difensivo Andersen al Lione: il club francese può rilanciare. Manca ancora l’accordo col Santos per Rocha. Il Verona intanto insiste per la punta Mancuso (Juventus, reduce dal prestito al Pescara interessato a Scamacca del Sassuolo) e ha un accordo con Gunter (Genoa). I veneti provano ad inserirsi anche per D’Alessandro (Atalanta), ma la Spal non molla la presa. In uscita Antenucci verso il Bari.