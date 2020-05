Il difensore del Parma Simone Iacoponi ha parlato a Parmalive.com: "Mi infastidisce l’incertezza che grava sul calcio. Capisco che si debba navigare a vista, siamo in una situazione nuova per tutti, eppure vorrei avere qualche punto fermo sulle cose che possiamo e non possiamo fare, e sulle date. Questa incertezza è frustrante per tutti noi, anche perché è in contrasto con l’evidente impegno della società, che ha pensato davvero a tutto per metterci nelle condizioni di tornare ad allenarci e a giocare".