Parma, Pecchia: "Cancellieri? Non gli manca nulla. E su Benedyczak..."

Getty Images

Ilcade in casa contro l', in un match dominato dagli orobici e chiuso sull'1-3. Nel post partita, il tecnico dei crociatiha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:"L'Atalanta è stata più forte, lo ha dimostrato, noi abbiamo sofferto e nella parte finale del primo tempo ci siamo rialzati. Nella ripresa la squadra mi è piaciuta, siamo cresciuti in consapevolezza e nella fase di gestione della palla, non abbiamo regalato nulla ma l'Atalanta è stata superiore. Per quanto ci riguarda più giochiamo e più acquisiamo consapevolezza, adesso non pensiamo a marzo o ad aprile, pensiamo alla prossima partita, pensiamo alla Lazio".

"Tutti i giovani hanno margine di miglioramento, gli serve tempo, giocare male, rigiocare e così via. Non gli manca nulla in quel senso, ma ha grandi margini, è giovane e determinato. Con noi si è espresso da esterno e da punta, ha un gran potenziale e ci auguriamo che lo metta tutto a disposizione del Parma"."Adrian ha bisogno di giocare, ha avuto un'assenza lunga per un giocatore strutturato. Sono contento perché non pensavo potesse entrare subito così nei meccanismi, giocare lo aiuterà. Nel nostro attacco è uno con caratteristiche uniche, è importante".