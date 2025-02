Parma, quando torna Man: cosa fare al fantacalcio

Getty Images

Dopo il calciomercato è tempo di asta di riparazione al fantacalcio. I dubbi non riguardano solo i nuovi acquisti, ma anche i calciatori alle prese con infortuni, come nel caso del talentuoso esterno d'attacco del Parma Dennis Man.

Il classe 1998 ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia sinistra in occasione della partita con il Milan del 26 gennaio corso. Ha saltato la partita con il Lecce, ma potrebbe rientrare già per la partita con il Cagliari del 9 febbraio. Al più tardi, per quella successiva.

Man ha talento ed estro, può portare bonus in questi mesi finali. L'infortunio è cosa di poco conto: è da tenere.