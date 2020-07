Un tocco di mano in area così solare da vedere che nemmeno il VAR ha fatto cambiare idea al direttore di gara Fabbri.. Ora basta, è giusto farsi rispettare viste le decisioni arbitrali degli ultimi match. Rigori contro concessi senza esitazione per tocchi di mano meno evidenti del penalty negato al Parma. E poi quando per la stessa situazione in area però a parte invertita non si fischia a favore del Parma. Non è giusto accettare tutto e rimanere in silenzio. Prima del match di Roma erano stati assegnati sei rigori contro ai crociati nelle sei gare precedenti e tutti i VAR review hanno avuto esito positivo quando c’era da fischiare contro i gialloblu. Senza dubbio la squadra è stata penalizzata e non si può andare avanti così.Alla quarta sconfitta consecutiva il Parma si guarda alle spalle. Dalla zona Europa si è scivolati clamorosamente nella parte destra della classifica, abbandonando definitivamente i sogni europei. Decisioni arbitrali a parte, in ogni partita si vedono errori difensivi da studiare per le prossime gare.. C’è ancora tempo per togliersi gradi soddisfazioni e magari compiere una volata finale rialzando la testa. Non si arriverà in Europa ma bisogna provare comunque a terminare nel modo migliore la stagione. Arbitri permettendo, ovviamente.