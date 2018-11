Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport di Federico Chiesa: "Ha una base familiare straordinaria e una base personale che mi ricorda per diversi aspetti Cristiano Ronaldo. Per la sua fame di arrivare, per la fame di migliorarsi e battere i suoi record. Futuro? Sono convinto che questa sia una città giusta per creare una mentalità di vittoria, ma penso che Chiesa abbia bisogno di una realtà dove c'è già questa cultura e non ce ne sono molte. Per me è predestinato ad arrivare a un altro step, dove può vincere tutto, ma non è ancora il momento giusto. Lo stanno gestendo molto bene e la Fiorentina può aiutarlo".