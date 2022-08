Golaçoooo @Pedro9oficial



Immagino cosa si sta immaginando la #Fiorentina al vedere il miglior attaccante attualmente in Brasile. Se fossi ancora qui, sicuramente erano altri 70 milioni in tasca della squadra #Viola.



Questa notte l’ex attaccante della, impegnato con il suo Flamengo in un turno eliminatorio della, è stato decisivo permettendo ai suoi compagni di passare il turno contro l’e di raggiungere le semifinali. L’ex viola ha deciso deciso la partita con una pregevole rovesciata che, oltre a confermare le doti tecniche del ragazzo, ha fatto impazzire tutti in brasile.Tra coloro che hanno espresso un parere su di lui c’è anche il noto giornalista brasiliano Andersinho Marques che, immediatamente dopo la sfida di coppa, ha espresso tutto il suo stupore per la scelta della Fiorentina di non volerlo trattenere ancora in Europa: “Golazo di Pedro. Immagino cosa si sta immaginando la ‪Fiorentina al vedere il miglior attaccante attualmente in Brasile. Se fossi ancora qui, sicuramente erano altri 70 milioni in tasca della squadra viola”Questo il tweet del collega sudamericano: