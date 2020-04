Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, l'ex calciatore, Simone Pepe, esprime la propria opinione in merito ad Antonio Conte.



“Mi è sembrato il solito Conte, ha voglia di vincere, in panchina corre più di un centrocampista, è sempre nella partita. Sempre lui, un grande allenatore, un grande motivatore, ha fatto ripartire l’Inter dopo un momento non facile, è sempre lo stesso”.