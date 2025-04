Perché Barcellona-Inter non si gioca al Camp Nou

AFP via Getty Images

Il Camp Nou è indubbiamente uno degli stadi più iconici e importanti al mondo. E' la casa di uno dei club più blasonati al mondo, è il fortino dove il Barcellona ha costruito le sue vittorie più importanti grazie alla spinta del suo pubblico.A partire dalla stagione 2023/24, tuttavia, i balugrana non giocano più le loro gare interne al Camp Nou, Lamine Yamal e compagni sono stati costretti a spostarsi in un altro impianto per giocare le partite casalinghe in tutte le competizioni, Liga, Champions League e Copa del Rey.

- Il motivo è da ricondursi ai lavori del Camp Nou. Lo storico impianto, ora denominato Spotify Camp Nou dopo l'accordo con il famoso servizio di musica in streaming, è in fase di demolizione. La società catalanta sta infatti lavorando alla costruzione del nuovo stadio, destinato a sorgere nella stessa area e che verrà inaugurato a partire dalla stagione 2025/26.Uno stadio, il nuovo Camp Nou, che sarà sito sempre a Carrer Aristides Maill (a Barcellona) e che si preannuncia super avveniristico, con una capienza record da 105mila posti.- A partire dalla stagione 2023/25, il Barcellona disputa le gare casalinghe all'Estadi Olimpic Lluis Companys, un impianto da circa 60mila posti costruito in occasione delle Olimpiadi estive del 1992.

Anche lo Stadio Olimpico si trova a Barcellona, precisamente nella collina di Montjuïc, vicina al porto della città catalana. Fino al 2009 lo stadio ha ospitato le partite dell'Espanyol, l'altra squadra della città, prima del trasferimento nell'attuale RCDE Stadium.- Il Barcellona attende che i lavori al Camp Nou siano completati: tornerà a disputare le gare interne ufficiali nel proprio storico impianto, tutto rinnovato, a partire dalla stagione 2025/26.