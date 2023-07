"AC Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore Filippo Sgarbi. Il Club ringrazia il giocatore per il contributo dato dalla stagione 2018 fino ad oggi indossando per 139 volte la maglia biancorossa (4 le reti realizzate) e per la vittoria del campionato di Lega Pro 2020/2021 augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera": è attraverso questa nota che il Perugia comunica l'addio con Filippo Sgarbi, che non è però l'unico giocatore a salutare il Grifo dopo la retrocessione in Serie C. È stato infatti risolto consensualmente anche il contratto con Tiago Casasola.