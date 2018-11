Pescara-Lecce 4-2 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 3' Mancuso (P); 21’ Gravillon (P); 45'+2 Palombi (L); 67' Tabanelli (L); 88 e 95' Del Sole (P)



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso, Memushaj, Brugman, Machin (77' Monachello) Marras (83’ Del Sole), Mancuso, Antonucci (72' Crecco). All. Pillon.



Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Venuti, Fiamozzi, Meccariello, Calderoni, Tabanelli, Petriccione, Scavone (57' Marino), Mancosu, La Mantia (72' Falco) Palombi. All. Liverani.



Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano



Ammoniti: 15 e 77' Meccariello (L); 20 e 52’ Calderoni (L); 35’ Campagnaro (P); 56’ Machin (P); 92’ Balzano (P); 93’ Del Sole (P)



Espulsi: Calderoni al 52’e Meccariello al 77’ per doppia ammonizione