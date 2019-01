Per l'acquirente medio di auto o l'appassionato, la possibilità di far cadere tonnellate di denaro su un'auto costosa è rarità. Tuttavia, per un tipo di individuo milionario che può far cadere tonnellate di soldi su un'automobile di lusso, non c'è carenza di auto con cui guidare o armeggiare. Ecco una lista delle prime 10 auto di lusso più costose del mondo.



1) SWEPTAIL DI ROLLS ROYCE, COSTO 15 MILIONI DI EURO - Al vertice del settore automobilistico di lusso, questa costosa auto realizzata su misura è stata venduta nel 2016 ad un cliente specifico e non ancora identificato. Progettata per un'esperienza intima, questa due posti è stata realizzata con il miglior legno e pelle artigianali e un tettuccio panoramico che genera le viste più spettacolari.



2) KOENIGSEGG CCXR TREVITA, COSTO 5 MILIONI DI EURO - Trevita, che significa "tre bianchi", è un potente motore V8 da 4,8 litri. I 3 bianchi sono 3 diamanti che sono stati modellati in fibre di carbonio. Solo 2 di queste vetture sono state realizzate a causa del tempo e degli sforzi necessari per far sì che il carbonio si producesse come dovrebbe.



3) LAMBORGHINI VENENO ROADSTER, COSTO 4,8 MILIONI DI EURO - Per onorare il patrimonio cinquantennale dell'azienda, Lamborghini ha celebrato con stile svelando questo top di gamma. Veneno (in spagnolo veleno) vanta un motore V12 da 6,5 ​​litri che può raggiungere i 100 km / h in un lampo di 2,9 secondi.



4) MCLAREN P1LM, COSTO 4 MILIONI DI EURO - Sebbene questo marchio sia prodotto in Gran Bretagna, McLaren ha creato 5 auto in stile P1LM per il mercato del lusso in tutto il mondo. Con un motore incrostato di oro, questa vettura sfoggia un bicilindrico da 3,8 litri.



5) LYKAN HYPERSPORT, COSTO 3,7 MILIONI DI EURO - Costruita in Libano, è la prima ad entrare nel mercato internazionale delle auto di lusso. I fari da sogno sono tempestati di 240 diamanti da 15 carati e sono stati messi in risalto nel film "Fast and Furious 7".



6) BUGATTI VEYRON IN EDIZIONE LIMITATA MANSORY VIVERE, COSTO 3,7 MILIONI DI EURO - Dall'inaugurazione nel 2005, la Bugatti Veyron è la vettura più apprezzata e più veloce al mondo. Con similitudini esatte come la Grand Sport Vitesse roadster, questa vettura sfoggia un motore W16 da 8,0 litri più potente che può raggiungere una velocità di 280 km/h.



7) ASTON MARTIN VALKYRIE, COSTO 3,5 MILIONI DI EURO - Sotto il timone del nuovo presidente Andy Palmer, Aston Martin ha creato questo gioiello con motore V12 da 6,5 ​​litri. Il marchio Red Bull è alla base del nuovo design aerodinamico della carrozzeria che ha reso questo veicolo l'auto veloce e più votata del team Red Bull Racing.



8) FERRARI PININFARINA SERGIO, COSTO 3,2MILIONI DI EURO - Costruita come la Ferrari 458 Spider, questa vettura è stata realizzata per onorare il figlio del designer Pinifarina nel 2013. A oggi, solo 6 di queste vetture V-8 da 4,5 litri a due posti sono state prodotte.



9) PAGANI HUYARA BC, COSTO 3 MILIONI DI EURO - Dopo il successo della Pagani Huyara, l'azienda si rese conto che in cima alla lista doveva esserci la creazione della BC. Meno leggero del suo predecessore, il BC è stato creato con un nuovo design aerodinamico e una trasmissione Xtrac a 7 posti.



10) BUGATTI CHIRON, COSTO 2,9 MILIONI DI EURO - E' stata incoronata come l'auto sportiva più veloce e opulenta. Il design elegante e il motore da 8,0 litri possono raggiungere i 290 km/h.