Pjanic: 'La Juventus deve fare di più, Locatelli deve prendersi responsabilità. Regista? Rodri top, ma Calhanoglu...'

, ospite negli studi di DAZN, ha parlato della sfida tra Roma e Juventus, che scenderanno in campo tra poco all'Olimpico: "In Italia ho trascorso nove anni fantastici, ho solo be ricordi. Oggi posso solo dire vinca il migliore, sono due squadre che porto nel cuore e due allenatori che conosco: con De Rossi ho giocato, con Allegri ho vinto tantissimo ed è una persona strepitosa, abbiamo ancora un bellissimo rapporto. È una partita importante per entrambi: la Roma può guadagnare punti sul Bologna, la Juve vorrà chiudere la questione Champions il prima possibile".

"Mi piace quello della Roma, con un Pellegrini in forma. La Juve può fare di più: Rabiot quest'anno è andato meno bene dello scorso,Lui deve lavorare su questo" ."Quando guardi le squadre top il cuore del gioco è il centrocampo. Oggi tutti hanno un centrocampista che fa girare la squadra, Rodri del City per esempio. È una posizione importante, che richiede responsabilità; io alla Juve sono cresciuto in questo, non avevo mai paura e ho imparato tanto grazie ai campioni che avevo intorno. Il migliore al mondo oggi è Rodri, anche Calhanoglu sta facendo bene, come Vitinha".