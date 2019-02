He’s on @paulpogba well deserved — GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) 9 febbraio 2019

Esulta, balla, sorride, regala la maglia a un bambino sugli spalti. E segna. Tanto, come se fosse un centravanti. Invece è semplicemente tornato a essere se stesso: libero. Paulè l'uomo in più deldi Ole Gunnar. In panchina nelle ultime due con José Mourinho, in una squadra depressa, triste, spaccata e brutta da vedere; subito titolare con il norvegese, che non ha ancora conosciuto la parola sconfitta. Nel 5-1 al Cardiff, il francese non segna, ma fa due assist. Poi, quella dopo, contro l'Huddersfield, la prima doppietta.- Già, la prima: oggi ne è arrivata un'altra, contro ildinel 3-0 di Craven Cottage, che è la terza complessiva (l'altra contro il). Poi le reti contro, e sono 8 gol nelle ultime 8, 5 assist nelle ultime 9. Solo in una partita non ha messo la propria firma tra gol e assist: contro il Newcastle, gara vinta dai Red Devils comunque 2-0. Ole Gunnar Solskjaer ha ridato il sorriso all'ex Juve, che ora è tornato a divertirsi.- L'ex baby face assasinha rimesso Pogba al centro del progetto e del suo calcio, lasciandolo libero di esprimere la propria qualità, la propria fantasia, il proprio estro. Ed è stato ripagato, alla grande: quarto posto in classifica (in attesa del Chelsea),, 11 e 8, l'anno scorso erano 6 e 10 a fine stagione, due anni fa 5 e 4) e qualificazionealla portata. A proposito di Champions: ora la più grande competizione europea ha recuperato se non una contender una mina vagante, capace di creare problemi a tutti. Con unsuper, 'on fire' come twitta Pepito, che è tornato a fare quello che amava di più: giocare a calcio. E sorridere.@AngeTaglieri88